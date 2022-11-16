Алена Апина вышла в свет с новым избранником

Певица Алена Апина впервые вышла в свет с новым избранником, в его компании она появилась на премьере фильма «Покерфейс» в кинотеатре «Иллюзион», также вместе с ними были дочка певицы и ее жених, сообщает KP.RU.

На фото, предоставленном изданием, видно, что мужчина — примерно ровесник знаменитости. У него длинные волосы и серьезный, сосредоточенный взгляд. Алена же на его фоне выглядит более расслабленной, счастливой и самодостаточной.

Свое хорошее настроение она демонстрировала и журналистам на красной ковровой дорожке, правда, в эти минуты спутника рядом с ней не было — мужчина старался не обращать на себя внимание папарацци, но не выходило.

К слову, рядом с Аленой давно не видели ухажеров. Во-первых, певица сама старается не выставлять личную жизнь напоказ. Во-вторых, возможно, после разрыва с продюсером Александром Иратовым никаких серьезных отношений у певицы не было. Видимо, только сейчас 58-летней знаменитости есть что сказать общественности. Однако кто ее возлюбленный и чем он занимается, она предпочитает держать в секрете.

Алена пришла на премьеру фильма «Покерфейс» вместе со своим любимым мужчиной, дочкой Ксенией и ее женихом. Фото: Бориса Кудрявова, принадлежит «КП»

Алена Апина была замужем дважды. Первый раз узами брака певица связала себя с художником Валерием Апиным, в то время ей было всего 18 лет, правда, через полгода этот союз распался. Второй раз артистка пошла в ЗАГС с продюсером Александром Иратовым в 1993 году, именно он в свое время уговорил певицу покинуть группу «Комбинация» и начать сольную карьеру. Уже на этом этапе творческого пути появились такие знаменитые хиты, как «Ксюша», «Узелки», «Электричка», «Леха», «Лунные ночи» (дуэт с Муратом Насыровым), «Песня о женской дружбе» (в дуэте с Лолитой), «Грешный миг» (в дуэте с Борисом Моисеевым). Несмотря на плодотворное сотрудничество со своим мужем, личные отношения с ним дали трещину — пара развелась в 2017 году. От этого брака у бывших есть дочь Ксюша, рожденная при помощи суррогатной матери. Сейчас девушке уже 21 год.

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