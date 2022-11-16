МВД РФ задержало замглавы Херсонской области Екатерину Губареву

Женщина подозревается в совершении экономического преступления.

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) задержали замгубернатора Херсонской области Екатерину Губареву. Ее подозревают в совершении экономического преступления. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для Екатерины Губаревой.

Несколькими часами ранее супруг Губаревой сообщил, что она якобы пропала и не выходит на связь уже сутки. Как сообщил ТАСС другой источник в органах, задержание замгубернатора региона произошло вчера вечером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона.