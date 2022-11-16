Полиция провела рейд по барам на легендарной улице Рубинштейна

Здесь же, в Петербурге задержали бармена, обслуживаться у которого было опасно. Почти два года он называл себя стажером, на полках держал только контрафакт. Зато была отлажена целая схема, как за дешевый напиток взять с клиента астрономическую сумму. Полина Пятышева — о результатах рейда на знаменитой улице Рубинштейна, где одним было страшно жить над барами, а другим теперь — страшно пить.

Молодой человек за барной стойкой в спешке звонит руководству. Полки питейного заведения ломятся от алкоголя, а вот лицензии на него нет. И это далеко не первый случай, когда в этом баре на Рубинштейна находят контрафакт.

«Порядка двух лет мы приходим сюда, выявляем, что здесь осуществляется торговля без алкогольной лицензии. Молодой человек здесь всегда представляется стажером. Сегодня ничего не поменялось — он стажер на протяжении уже полутора лет», — говорит глава муниципального образования «Владимирский округ» Денис Тихоненко.

Сотрудники полиции описывают бутылку за бутылкой, весь контрафактный алкоголь будет изъят. Но, как показывает практика, ни предупреждения, ни штрафы собственников бизнеса не пугают. Зато владельцы квартир дома, в котором располагается заведение, живут в постоянном страхе.

«Посетители бара — то ли они напиваются так, то ли накуриваются чем, но они становятся агрессивными. Когда в 2 часа ночи открываешь окно и говоришь — прекратите кричать, я вызову полицию. А ты кто такой? Я говорю — я здесь живу. Ну иди сюда — мы тебе все объясним», — говорит Владимир Рыбакин.

По решению суда, бар неоднократно закрывали — то на 30, то на 90 суток. Столько давали на устранение нарушений. А среди них не только отсутствие лицензии на алкоголь и работа в ночное время, но и антисанитария.

«Мы уже и просим, и культурно с ними разговариваем. СКЛ Они предлагают — продайте квартиру, да уезжайте отсюда, если вы вам мешаем. Так просто все», — говорит Инна Ермолаева.

Жильцы дома утверждают, что в скандальном заведении промышляют и консуматорши. Мошенническая схема их работы на Рубинштейна давно налажена. Известно, что в ней участвуют как минимум девять соседних заведений. Ничего не подозревающий мужчина оказывается в баре с обаятельной спутницей, угощается низкопробным алкоголем под видом элитного, счет за который оказывается запредельным. От действий охотниц за кошельками пострадали минимум 11 человек.

«Очень важно обратить внимание, что есть пул баров и заведений, которые работают примерно по такой же схеме, как и заведения, которые ранее были закрыты. Это важный момент», — поясняет Тихоненко.

На прошлой неделе предполагаемых организаторов банды консуматоров отправили под стражу. Все девять заведений, где прошли обыски, закрыты. А вот обманывали ли посетителей в этом баре, правоохранителям еще предстоит выяснить. Пока же для дачи показаний задержали единственного сотрудника — того самого бармена-стажера.

«Вы знали, что нет лицензии на алкоголь?»

«Я не хочу комментировать это все. Почему я должен комментировать, кто я такой?»

Этот нелегальный бар на Рубинштейна теперь закрыт, а значит люди, живущие по соседству, смогут спать спокойно. Вопрос — на долго ли?