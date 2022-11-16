Путин одобрил идею о льготном аккредитовании для военных и их семей

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 24

Путин поддержал идею Минпромторга распространить льготное автокредитование на военнослужащих

Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что автомобили должны быть более доступны по цене для россиян.

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил предложение Минпромторга о создании программы льготного автокредитования для военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

Инициативу на совещании президента с правительством озвучил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей», — поддержал предложение Владимир Путин и добавил, что машины должны быть более доступны в цене для россиян.

Получить льготы на покупку автомобиля в кредит смогут не только мобилизованные военнослужащие и члены их семей, но и пенсионеры, ранее служившие в рядах Вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин призвал министров с особым вниманием относиться к пожилым людям. Президент отметил, что банкиры-мошенники выдают пенсионерам кредиты и «пьют кровь до гробовой доски».

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