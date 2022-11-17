В Госдуме раскрыли цель провокации Киева с падением ракет в Польше

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Зампред комитета Госдумы по обороне Красов назвал падение ракет в Польше провокацией Киева

В Госдуме раскрыли цель провокации Киева с падением ракет в Польше

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Украина пыталась решить сразу несколько своих задач, но у националистов ничего не вышло.

В Госдуме РФ заявили о причастности Незалежной к недавним обстрелам в Польше. Украина выпустила ракеты из-за того, что  противовоздушная система (ПВО) ВСУ бессильна перед обстрелами критической инфраструктуры со стороны России. Поэтому Киев устроил провокацию, чтобы подставить РФ, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Чтобы эти удары как-то прекратить, они придумали провокацию. Но тут, как и прошлые провокации, которые они делали, можно охарактеризовать одним словом — облажались», — сказал Красов в беседе с URA.RU.

Этой провокацией киевский режим хотел решить сразу несколько задач: обратить внимание остальных стран на Россию, в очередной раз напомнить о том, что следовало бы помочь Украине с вооружением и закрыть воздушное пространство над территорией Незалежной, уверен Красов.

О падении ракет на территории Польши на днях сообщили местные СМИ. Они писали о падении якобы двух «российских» ракет в деревне Пшеводув Люблинского воеводства — недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

В Минобороны РФ назвали публикации в польской прессе «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве подчеркнули, что обломки на представленных в польских СМИ кадрах не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Чуть позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что упавшая ракета принадлежит Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не поддерживают Владимира Зеленского в вопросах Польши.

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В Госдуме раскрыли цель провокации Киева с падением ракет в Польше

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