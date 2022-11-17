Клава Кока вновь продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Однако счастливый обладатель отказался идти на выступление певицы и стоять с ней на одной сцене.

Клава Кока вновь продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) продала билет на свой концерт за десять миллионов рублей. Однако покупатель сам отказался идти на выступление. Хотя у него была возможность стоять с артисткой на одной сцене. В своем Telegram-канале Кока рассказала, кто стал тем счастливым обладателем.

«Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей», — сказала Кока.

Она отметила, что Майор владеет рекламными фасадами в Москве. Поэтому решил сделать необычный подарок для фанатов певицы. Чтобы стать обладателем заветного билета, интернет-пользователи должны сначала найти баннер с Клавой Кокой в одном из упомянутых ей мест, сфотографироваться и выложить снимок в социальную сеть.

К слову, певице не впервые удается продать билет на выступление за бешеные деньги. В июле она так же получила десять миллионов рублей за проходку на одно лицо. Тогда было гарантировано попадание обладателя в VIP-зону и возможность постоять на сцене с артисткой. При этом стоимость обычного билета на мероприятие варьируется от пяти до восьми тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто Клаву Коку позвал замуж.

-5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.35
0.04 62.67
0.04
Крепость лба необязательно проверять о стену: китайский совет дня на четв...

Последние новости

6:11
Граждан РФ мошенники уговаривают переводить деньги на их же счета и крадут средства
6:00
Гранаты летят в гусеничную технику: лучшее видео по теме СВО за день
6:00
Как сэкономить на химчистке автомобиля и выбрать хороший пенный очиститель
6:00
Что провоцирует аутоиммунные заболевания и можно ли их вылечить
5:57
«Место искупления грехов»: замок Пугачевой в деревне Грязь переименовали
5:43
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вали Мухиной

Сейчас читают

Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
Проблемные мужчины: какие сигналы не стоит игнорировать
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика