Пятилетка гулял по улице босиком в Южноуральске, пока мама отдыхала в гостях

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Медики диагностировали у мальчика обморожение, а женщину ждет комиссия по делам несовершеннолетних.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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В Южноуральске ребенок шел к маме по снегу босиком. Женщина уверяет: ее дома не было, она ушла к знакомым, а чадо доверила отцу и его другу.

Что было дальше, нормально объяснить из взрослых не может никто, но в какой-то момент пятилетний мальчик оказался босым на улице. Знакомый отца принес малыша в местный банк. Сотрудники вызвали полицию и скорую помощь.

Температура воздуха в Челябинске сейчас колеблется в районе -10. Медики диагностировали обморожение. За объяснениями полицейские обратились к матери, но та сказала, что их знакомый просто не смог найти ребенку обувь, поэтому и повел малыша по снегу босиком.

«Я пошла в гости и друга попросила Савелия забрать», — оправдывается мама мальчика Мария Озерная.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, и он уже вернулся домой. Ранее эта семья уже состояла на учете в органах опеки. Сейчас маму ждет комиссия по делам несовершеннолетних, которая будет разбираться в обстоятельствах произошедшего.

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