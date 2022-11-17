«Отчаяние переполняет меня»: очевидцы рассказали о моменте падения украинской ракеты в Польше

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 3 464

Жители села Пшеводув рассказали о моменте падения украинской ракеты

Фото, видео: Reuters / KACPER PEMPEL; 5-tv.ru

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Местная учительница Маргарита призналась, что каждое утро тревожно смотрит в сторону границы с Украиной.

Жители села Пшеводув на востоке Польши рассказали корреспонденту «Известий» о том, что произошло вечером 15 ноября, когда ракеты упали на территории Люблинского воеводства и убили двоих трактористов.

Иван Костоницо жил в соседнем доме и знал погибших мужчин лично. Он рассказал, что самих ракет не видел, но услышал странный свист, а за ним оглушительный взрыв. В этот момент Иван побежал в поле, чтобы скорее привести домой своих коров и увидел последствия взрыва.

«Я плакал. Я чувствую сожаление. Отчаяние переполняет меня, тяжело на сердце», — дрожащим голосом рассказал Иван Костоницо и добавил, что он боится, как и многие в поселке.

Маргарита — сотрудница местной школы, находившейся всего в шести километрах от места взрыва. Она рассказала, что школу не закрывали. Наоборот, пригласили сотрудников психологической помощи, но дети не приехали. Чьи-то родители боялись выезжать, а за живущими далеко не смог выехать школьный автобус.

«Школа была открыта. Был школьный персонал. Были сотрудники центра педагогической и психологической помощи в Грубешуве. Мы все были в отделении, но дети не пришли в школу», — рассказала Маргарита.

По словам местной жительницы, каждое утро она выглядывает в восточное окно, где вдали находится граница с Украиной. Это стало ее ритуалом.

«Конечно, я боюсь неизвестного. И все его как-то боятся. Все может случиться в любое время. Мы не знаем, что может случиться», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские военные признались в применении ПВО рядом с Польшей. Изначально Киев обвинил в ракетном ударе Россию.

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