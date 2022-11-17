«Амазонка»: названа причина, по которой мужчины не могут выдержать Ларису Долину

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 846

Психолог Сирма назвала жесткость Ларисы Долиной причиной ее одиночества

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Знаменитая артистка построила потрясающую карьеру, но не испытала триумфа в личной жизни.

В одном из последних интервью певица Лариса Долина назвала себя сильной женщиной, из-за чего мужчины боятся вступать с ней в серьезные отношения. Но так ли это на самом деле? Психолог, психоаналитик Ирена Сирма не согласна с мнением артистки. По словам эксперта, звезда путает понятие силы и жесткости.

«Сильная женщина — это та женщина, которая может обеспечить себе жизнь, которую хочет сама: финансово и эмоционально. Она знает, как себя развлечь и чего хочет. Все эти характеристики принадлежат зрелой личности, а не инфантильному ребенку, который западает в позицию жертвы», — объяснила она в беседе 5-tv.ru.

Она объяснила, что понятие женственности у многих людей ассоциируется со слабостью, покорностью и инфантильностью. Раньше большинство девушек были зависимы от своих избранников, потому что те зарабатывали деньги. Работать прекрасной половине человечества тогда было не принято, поэтому женщине приходилось слушаться своего мужчину во всем, благодаря ему она ни в чем не нуждалась.

В современное время ситуация изменилась в корне. Оба пола находятся наравне и получают одинаковую зарплату. Дамам вовсе необязательно принимать позицию жертвы.

«Конечно, самостоятельные зрелые мужчины ищут таких же самостоятельных и зрелых женщин. Вопрос в том, чего вы хотите? Зрелая женщина, знает, чего она хочет. Мне кажется, тут происходит путаница понятий: сильная и жесткая», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что жесткость женщины проявляется в бунтарстве, четком ощущении своей правоты и желании навязать свою позицию несмотря ни на что. В качестве примера Сирма рассказала про свою соседку на даче. Однажды психолог увидела, как та вырвала молоток у своего мужа и воинственно произнесла: «Я сейчас тебе покажу, как гвоздь забивать надо».

По мнению эксперта, такая власть убивает мужское эго. Они чувствуют себя униженными и сломленными. Отношения не смогут построиться на конкуренции, рано или поздно кому-то придется уступить. Психолог посоветовала таким женщинам, как Долина, искать того, кто спокойно подарит ей право на главенство.

«Поэтому я всегда говорю: девочки, ищите себе правильных партнеров. Если вы такая „амазонка“, если вы умеете и знаете, как принимать решения и воплощать их в жизнь, то ищите партнера, который спокойно вам отдаст это первенство», — заключила Сирма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто оплачивает строительство джаз-клуба Ларисы Долиной в Москве.

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