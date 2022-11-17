Заслуженный тренер СССР Тарасова о смерти Горшкова: «Вся жизнь вместе»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 49

Заслуженный тренер СССР Тарасова прокомментировала смерть чемпиона Горшкова

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru

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Звезда спорта чуть больше месяца назад отметил 76-летие, его кончина шокировала многих.

Смерть первого в истории олимпийского чемпиона по спортивным танцам на льду Александра Горшкова прокомментировала в беседе с 5-tv.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Я знаю его всю жизнь, вся жизнь прошла вместе», — сказала Тарасова.

Александр Горшков был самым известным советским фигуристом. О его смерти сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина.

«Да, умер. Не могу ничего подробнее сказать, готовлю сейчас некролог. Я сама нахожусь в Самаре, мне сказали, что умер», — прокомментировала собеседница 5-tv.ru. Причина смерти и место прощания с легендарным спортсменом пока не названы.

Чуть больше месяца назад Александр Георгиевич отпраздновал 76-летие. Титул чемпиона он получил в паре с Людмилой Пахомовой. Также звезда спорта шесть раз становился чемпионом мира и Европы. Имел статус заслуженного мастера спорта СССР. С июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто был шокирован смертью Горшкова.

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