Заслуженный тренер СССР Тарасова о смерти Горшкова: «Вся жизнь вместе»

Заслуженный тренер СССР Тарасова прокомментировала смерть чемпиона Горшкова
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð; 5-tv.ru
Звезда спорта чуть больше месяца назад отметил 76-летие, его кончина шокировала многих.
Смерть первого в истории олимпийского чемпиона по спортивным танцам на льду Александра Горшкова прокомментировала в беседе с 5-tv.ru заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Я знаю его всю жизнь, вся жизнь прошла вместе», — сказала Тарасова.
Александр Горшков был самым известным советским фигуристом. О его смерти сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина.
«Да, умер. Не могу ничего подробнее сказать, готовлю сейчас некролог. Я сама нахожусь в Самаре, мне сказали, что умер», — прокомментировала собеседница 5-tv.ru. Причина смерти и место прощания с легендарным спортсменом пока не названы.
Чуть больше месяца назад Александр Георгиевич отпраздновал 76-летие. Титул чемпиона он получил в паре с Людмилой Пахомовой. Также звезда спорта шесть раз становился чемпионом мира и Европы. Имел статус заслуженного мастера спорта СССР. С июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто был шокирован смертью Горшкова.
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