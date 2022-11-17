«Со слезами на глазах»: Слуцкая шокирована смертью легенды спорта Горшкова

Первый в истории чемпион по спортивным танцам на льду Александр Горшков скончался через месяц после своего 76-летия.

Ирина Слуцкая прокомментировала уход из жизни легендарного фигуриста Александра Горшкова. Трагичную новость спортсменка узнала от 5-tv.ru, и несколько секунд находилась в шоке от услышанного.

По словам Слуцкой, она близко знакома с дочерью Горшковой и его смерть — тяжелый для нее удар. Фигуристка отметила, что вместе с Горшковым мир спорта покинула особая, великая эпоха.

«Какой кошмар. Очень неожиданно. Мои искренние соболезнования Юле, его дочери, мы с ней очень хорошо знакомы. Всегда тяжело, когда уходят действительно великие люди, уходит эпоха, уходят легенды. Мы его запомним, как легенду фигурного катания, руководителя нашей федерации. Со слезами на глазах, честно скажу», — рассказала Ирина Слуцкая.

Александр Горшков скончался, едва отпраздновав 76-летие в начале октября. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду. Горшков шесть раз становился чемпионом мира и Европы. Получил статус заслуженного мастера спорта СССР. С июня 2010 года возглавлял Федерацию фигурного катания России.

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