Кукловоды в деле: как США стравливают Турцию и Украину
EADaily: Американцы стравливают черноморские страны
Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher
За океаном не могут удержать свою гегемонию, но хотят контролировать миропорядок чужими руками.
Штаты стравливают черноморские страны. Такое мнение выразили обозреватели EADaily. Несколько дней назад в Стамбуле произошел теракт, в результате которого, погибли восемь человек, а более 80 были ранены.
По сообщению турецкого МВД, лабораторные исследования показали, какая взрывчатка была использована злоумышленниками. Все говорит о том, что в организации трагедии «замазаны» американские спецслужбы. Однако, по другим источникам, взрывчатое вещество было доставлено из Одессы. Американская сторона принесла соболезнования Турции, но там не поверили в заокеанские слова.
«Мы не принимаем и отвергаем соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле», — сказал министр МВД Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, Турция знает, где происходила координация нападения и знает также, что за послание было направлено стране.
«Мы не вероломны ни к кому, но у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам», — добавил Сойлу.
Журналисты тоже интерпретировали заявление главы турецких правоохранителей. Вот как оно звучит.
«Ладно американцы — на них клейма ставить негде… Но вы, украинцы, вы выстрелили первыми. Мы этого не забудем и не простим. Ждите», — сказано в публикации.
Таким образом, похоже, что в Штатах решили на века заложить конфликт между Украиной и Турцией. За океаном формируется противовес для турков в Черном море. Там, видимо, считают, что Незалежная сможет сдержать турецкую сторону.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кого ненавидят в США.
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