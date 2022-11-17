Политолог: США превратили Польшу в оружейный склад и базу для наемников

Польша и Украина не могут самостоятельно принимать решения, а значит — и поссориться из-за инцидента с ракетами.

Ситуация с падением ракет на польской территории не испортит отношения Украины и Польши, потому что они — пешки в игре Запада и не могут самостоятельно предпринимать какие-либо действия. Такое заявление в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сделал политолог Юрий Светов.

Во-первых, считает эксперт, падение ракет на территории Польши — провокация киевского режима, который воспользовался осуществлением Россией ракетных ударов по инфраструктуре Украины.

«Никакого особого влияния на отношения Польши и Украины этот инцидент не окажет, хотя ясно, что это была чистой воды провокация. Украинцы воспользовались тем, что в это время проходила ракетная атака российская критическую инфраструктуру. Эти ракеты запустили, хотя именно в этом районе никаких ракетных ударов не было. То есть попытка спровоцировать скандал, попытка еще раз сказать НАТО: «давайте, вступайте нас защищать», — сказал Юрий Светов и отметил, что недавно Владимир Зеленский фактически призывал НАТО к прямому столкновению с Россией.

Во-вторых, политолог объяснил, что власти Украины и Польши не могут самостоятельно строить отношения, так как центр их управления — США. Белый дом превратил Польшу в наместника, в оружейный склад и зону для регулярной поставки наемников на Украину.

«Отношения Украины и Польши выстраиваются не из национальных интересов. Они игроки в глобальной игре Соединенных Штатов. Польша превращается американцами в главную опорную точку в Европе, перетягивая на себя те функции, которые раньше исполняла Германия. Теперь в Польше строятся центры, ее вооружают, поставляют танки туда, там даже разговоры идут о ядерном оружии. То есть Польша вот такой наместник США», — объяснил специалист.

По мнению Юрия Светова, инцидент с ракетами никак не изменит ситуацию — поляки продолжать воевать за киевский режим, а править всем этим будут США.

«Польские наемники будут продолжать ехать на Украину — ничего не изменится. Это не та ситуация, которая влияет на отношения. Это не самостоятельные игроки. Поэтому ссориться или мириться решают не они, а США», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поляки из села Пшеводув сказали о моменте падения ракет и погибших жителях.