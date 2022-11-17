Прославивший Водянову фотограф рассказал о скандале с ее сестрой: «Мечтал о дочке»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 97

Прославивший Наталью Водянову фотограф рассказал о ее найденной сестре

Прославивший Водянову фотограф рассказал о скандале с ее сестрой: «Мечтал о дочке»

Фото: Zuma \ ТАСС

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По словам знаменитого модельного скаута, он не может лишать публику удовольствия строить догадки.

Известный модельный скаут и фотограф Алексей Васильев прокомментировал скандал с найденной сестрой Натальей Водяновой. Провокационный комментарий он дал сайту KP.RU.

В последнее время общественность активно обсуждает новость о том, что знаменитая на весь мир российская супермодель Наталья Водянова внезапно нашла свою сестру в США через 20 лет после разлуки. В интервью Vogue она рассказала, что когда в семье появился четвертый ребенок, ей было 18 лет. Тогда Наталья поняла, что ее матери будет трудно всех поднять на ноги и предложила отдать кроху на воспитание другим людям.

Малышку Машу удочерили жители Северной Каролины, назвав ее Дженнифер Бернс. Сейчас девушке уже 22 года. Однажды она решила найти свою родню в России и сделала ДНК-тест, который и привел ее к известной сестре. Однако поклонники сомневаются в правдивости истории воссоединения. Некоторые предположили, что Дженнифер - приходится Наталье дочерью, а не сестрой. К тому же, девушка оказалась очень похожа на фотографа Алексея Васильева.

«Под одним из постов про эту новость я написал комментарий: „Наконец-то, столько лет мечтал о дочке“», — прокомментировал версию интернет-пользователей модельный скаут.

Алексей Васильев отметил, что не может лишать публику удовольствия строить догадки. При этом признал, что между ним и Дженнифер действительно есть сходство.

Таким образом, опровергать или подтверждать слухи фотограф не стал. Сама модель не дает комментариев по этому поводу. Ее родственники по отцовской линии отмечают, что не знали о существовании Маши.

Как ранее писал 5-tv.ru, найденная сестра Водяновой очень похожа на прославившего ее фотографа.

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