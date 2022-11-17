Ученица скончалась на уроке физкультуры в калужской школе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27

14-летняя девочка умерла на уроке физкультуры в Калужской области

Ученица скончалась на уроке физкультуры в калужской школе

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС

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Следственный комитет продолжает устанавливать детали трагедии.

Девочка в возрасте 14 лет умерла во время урока физкультуры в одной из школ Перемышльского района. О трагедии сообщил Следственный комитет России по Калужской области в своем Telegram-канале.

Информация о смерти школьницы поступила в правоохранительные органы региона 17 ноября. Следователи выехали на место ЧП и проводят проверки по факту происшествия. СК уточнил, что обстоятельства и детали случившегося уточняются.

«Следователи СК России проводят на месте первоначальные следственные действия», — написано в сообщении пресс-службы.

Процессуальное решение будет принято после действий следствия, проведенных в учебном заведении, подчеркнуло ведомство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стоматолог просверлил семилетней девочке дырку в щеке в одной из московских поликлиник.

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