Ученица скончалась на уроке физкультуры в калужской школе
14-летняя девочка умерла на уроке физкультуры в Калужской области
Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС
Следственный комитет продолжает устанавливать детали трагедии.
Девочка в возрасте 14 лет умерла во время урока физкультуры в одной из школ Перемышльского района. О трагедии сообщил Следственный комитет России по Калужской области в своем Telegram-канале.
Информация о смерти школьницы поступила в правоохранительные органы региона 17 ноября. Следователи выехали на место ЧП и проводят проверки по факту происшествия. СК уточнил, что обстоятельства и детали случившегося уточняются.
«Следователи СК России проводят на месте первоначальные следственные действия», — написано в сообщении пресс-службы.
Процессуальное решение будет принято после действий следствия, проведенных в учебном заведении, подчеркнуло ведомство.
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