Российские военные уничтожили цеха по ремонту радиолокационных станций ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 38

Минобороны: в Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра»

Фото, видео: Минобороны РФ

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Бойцы РФ продолжают защищать мирное население от националистов, обеспечивая свободу от геноцида со стороны Киева.

Цеха научно-производственного комплекса «Искра» по производству электронных компонентов для ремонта украинских радиолокационных станций и реактивных систем залпового огня (РСЗО) уничтожили российские войска в Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России. В оборонном ведомстве отметили и другие пораженные цели.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сводке.

Также подчеркивается, на Южно-Донецком направлении войска РФ полностью взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой народной республики (ДНР)

«Активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ», — добавили в Минобороны.

В результате слаженных действий российских военнослужащих подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60 украинских боевиков, два танка и шесть боевых бронированных машин.

На Красно-Лиманском направлении была сорвана атака ВСУ, потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Как сообщает Минобороны РФ, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. А в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две пусковые установки РЗСО «Ураган».

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине, начатую в конце февраля. Власти решили оказать помощь жителям Донбасса на фоне усилившихся обстрелов мирного населения со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны СВО за день.

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