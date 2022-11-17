Гранаты летят в гусеничную технику: лучшее видео по теме СВО за день

Пока профессиональные военные стоят на страже Отечества, мобилизованные готовятся к выполнению боевых задач, вспоминая и совершенствуя навыки.

В Минобороны РФ предоставили свежие кадры с мест боевых слаживаний мобилизованных граждан. В основу обучения заложен опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции (СВО) на Украине.

На полигоне в Амурской области военнослужащие проходят курс интенсивной подготовки на базе артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО). Личный состав отрабатывает стрельбу с использованием смотровых приборов и метание гранаты в наиболее уязвимые части гусеничной техники под присмотром опытных офицеров.

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Также мобилизованные выполняют стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Продолжаются и практические занятия по тактико-специальной подготовке, устройств средств связи, минно-взрывному делу, оказанию первой помощи и самопомощи под огнем противника и другие.

В Мурманской области на полигоне бригады морской пехоты Северного флота призванные из запаса отрабатывают учебно-боевые задачи и совершенствуют свои навыки, поражая цели, имитирующие огневые точки, технику и живую силу противника из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и боевых машин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как работают БПЛА «Ланцет» в зоне СВО РФ.