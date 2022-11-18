Мария Погребняк раскрыла траты на новогодний отдых: «Всегда была заначка»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 17

Блогер Мария Погребняк рассказала, что на новогодний отдых ей понадобится полтора миллиона

Мария Погребняк раскрыла траты на новогодний отдых: «Всегда была заначка»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, жена футболиста живет на, что называется, широкую ногу.

Жене футболиста Павла Погребняка, блогеру Марии основной доход приносит руководство TikTok-хаусом. Знаменитость признается: она может прожить на один миллион рублей в месяц, но это лишь для того, чтобы «существовать». Для комфортной жизни с путешествиями и магазинами Погребняк нужно от пяти до семи. Женщина мотивирует это тем, что обеспечивает троих детей, а также родителей.

Нестабильная экономическая ситуация не сказалась на блогере. Хотя она и потеряла 40% доходов, но тратить еще меньше на себя и близких не стала. Мария Погребняк объяснила, почему.

«У меня всегда была заначка. И сейчас планирую, что на новогодний отдых потрачу из нее полтора-два миллиона рублей», — рассказала она в беседе с dni.ru.

Мария и Павел Погребняк воспитывают троих сыновей. Их обучение стоит около трех миллионов в год. Но несмотря на такую высокую цену, знаменитость не собирается переводить их в более бюджетную школу, так как старший сын скоро итак окончит школу. Кроме того, мальчики получают два образования: по российской и по британской программе.

Как ранее писал 5-tv.ru, Мария Погребняк заявила, что хочет четвертого ребенка.

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