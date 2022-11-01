Многодетная мама Мария Погребняк хочет родить четвертого ребенка

Блогер Мария Погребняк заявила, что хочет четвертого ребенка. Звезда разоткровенничалась в ходе общения с поклонниками в социальной сети. Несмотря на смелые заявления знаменитости последних месяцев, в частности относительно сбежавших из России артистов, многие фанаты заинтересовались ее личной жизнью, семьей и детьми.

На прямой вопрос подписчика, хочет ли Погребняк стать мамой еще одного малыша, она ответила коротким «да». К публикации прикрепила фото с маленьким сыном. Всего у селебрити трое мальчишек от футболиста Павла Погребняка. Старший Артем появился на свет в 2007 году, средний Паша через два года, младший Алексей — в 2011-м.

Мария Погребняк воспитывает трех сыновей от футболиста Павла Погребняка. Фото: Instagram* / mariapoga_

Блогерша часто делится снимками детей, рассказывает о своей жизни в окружении сразу четырех мужчин. Возможно, она мечтает однажды взять на руки долгожданную дочь. Однако в публикации относительно пола Погребняк пожеланий и предположений не высказывала.

С будущим мужем Мария Погребняк познакомилась еще в школе. Когда спортсмен переехал в Томск играть в местном клубе, девушка не задумываясь помчалась вслед за любимым. Вскоре пара обвенчалась. Из Сибири семья отправилась в Лондон — карьера футболиста стала набирать обороты. Первенца блогер родила в 19 лет, свадьбу, стоит отметить, сыграли уже многодетными, в 2014-м. Знаменитости счастливы в браке уже 15 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы Марии Погребняк будущим мамам. Она рассказала, как стоит питаться во время беременности, а также какие ошибки сама совершала во время ожидания первого малыша.

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