Путин на встрече с Петруцей отметил хорошие условия поддержки бизнеса в России

О поддержке предпринимателей Владимир Путин в Кремле сегодня говорил с Романом Петруцей — директором Фонда развития промышленности. Эта организация выделяет предприятиям кредиты на льготных условиях. На десять лет можно взять сумму от пяти миллионов до пяти миллиардов рублей. Под низкий процент, с фиксированной ставкой, кроме это предусмотрены кредитные каникулы на три года. У предпринимателей есть возможность закупить оборудование и наладить производство.

«Условия поддержки бизнеса весьма льготные — один, три, пять процентов до десяти лет, и сумма от пяти миллионов до пяти миллиардов. В целом программа хорошая», — отметил Путин.

Как добавил Петруца, в 2022 году Фонд успешно продвигается к займам на сумму более ста миллиардов рублей. Всего за время его существования профинансированы были порядка 1200 проектов в 74 регионах России.

«На сегодняшний день из тысячи с лишним профинансированных проектов меньше трех процентов попали в фонде в претензионно-исковую работу. Иными словами, капитал, предоставленный нам, — а это на сегодняшний день 200 миллиардов рублей — сохранен и приумножен за счет тех небольших процентов, которые нам платят предприятия. Сейчас это уже два миллиарда в год», — сообщил Петруца.

«И Минфин, и ЦБ дают высокую оценку вашей работе», — ответил Путин.

«Более того, я еще одну цифру отмечу. Мы ожидаем, что в следующем году, в 2023-м, объем совокупных налогов, которые платят проекты, профинансированные при нашей поддержке, превысит сумму, которая была предоставлена фонду», — поделился Петруца.

За восемь лет, что работает фонд профинансировали 1200 проектов в 74 российских регионах. Только в этом году выдано около 250 займов на сумму свыше ста миллиардов рублей.