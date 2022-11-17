Политолог Брутер об итогах Гаагского суда по МH17: приговор был предсказуем

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Игорь Рязов
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Политолог Брутер назвал предсказуемым приговор Гаагского суда по делу МН17

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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На Западе всегда во всем обвиняют Россию, так что странно удивляться результатам рассмотрения дела о крушении малазийского самолета на Украине.

Решение Гаагского суда по инциденту с самолетом Boeing МH17 не стало неожиданностью, потому что для Запада во всем виновата всегда Россия. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Сегодня Гаагский суд приговорил трех фигурантов дела об инциденте с малайзийским самолетом МН17 — Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского — к пожизненному заключению. По словам политолога, весь судебный процесс изначально задумывался только для оглашения обвинительного приговора.

«Мы пытались что-то доказать, передавали экспертизы. Ничего из этого не работает. Это не тот способ, которым можно говорить с Западом. К нам никогда не будут прислушиваться, потому что у них есть позиция, что русские всегда виноваты. Они не будут к нам прислушиваться», — подчеркнул Владимир Брутер.

Эксперт добавил, что такие понятия как сотрудничество и язык открытости для Запада неприемлемы. Потому что в Вашингтоне и Брюсселе сразу знали, какую «картинку хотят получить». Для этого же был оправдан один из четырех подсудимых — чтобы создать видимость беспристрастности суда. Вердикт о невиновности не случаен, подчеркнул эксперт.

«Они сами знают, кого назначить виноватым. Западная империя считает виноватой Россию», — констатировал Владимир Брутер.

Крушение MH17 на Украине и подозрительное расследование

Малайзийский самолет, следовавший в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в восточной части Украины. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Расследованием занялась совместная группа, состоящая из представителей Австралии, Малайзии, Бельгии, Украины и Нидерландов.

Они активно использовали при расследовании только украинскую информацию, игнорируя значительный объем данных, переданных Москвой. Российская сторона неоднократно указывала на многочисленные ошибки в отчетах зарубежных следователей. Вдобавок, представителям РФ запретили участвовать в Совместной следственной группе.

Все время западные СМИ тиражировали сведения о том, якобы в Нидерландах судят не столько обвиняемых, сколько саму Россию. На политизированность вердикта Гаагского суда также указали член Совфеда Сергей Цеков и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в МИД России прокомментировали вердикт суда по делу о крушении MH17.

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