Дочь Екатерины и Александра Стриженовых показала подросшего сына

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 310

Златокудрого мальчика Петю наследница телеведущей и режиссера родила в 2018 году.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / anastasia_strizhenova

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Старшая дочь Екатерины Стриженовой показала в социальных сетях фото и видео с подросшим сыном Петром. Первого и пока единственного внука телеведущей и ее супругу-режиссеру Александру Стриженову наследница подарила 3 апреля 2018 года. Мальчик, которого в личном блоге мама любовно сравнивает с Купидоном за пухлые щечки и золотые кудри, стал предметом обожания всего звездного семейства.

Финансист сделал предложение Анастасии Стриженовой в 2011 году. Отношения с возлюбленным она по сей день называет «непрекращающимся танцем», с большой нежностью показывает отца и сына вместе на фото в соцсетях. Наследник назван также в честь папы. В интервью Ивану Урганту Екатерина Стриженова отмечала, что с зятем у нее прекрасные отношения, а ее называют «тещей мечты». Стоит отметить, Анастасия гордится родителями, их крепким браком и позитивным отношением к жизни.

Внуку Екатерины и Александра Стриженовых, Петру Петровичу, исполнилось четыре года в апрелеВнуку Екатерины и Александра Стриженовых, Петру Петровичу, исполнилось четыре года в апреле. Источник фото: Instagram* / anastasia_strizhenova

Александр и Екатерина Стриженовы — герои примечательной истории любви. Они отметили 35-ю годовщину свадьбы, при этом познакомились супруги еще детьми. Будущему режиссеру было тогда 13 лет, его даме сердца 14. Как рассказывали сами знаменитости, это были чувства с первого взгляда. Как только парню исполнилось 16, он попросил у родителей девушки ее руки.

Взрослые были шокированы, отговаривали, просили хотя бы окончить школу — не верили юнцам. Оказалось, напрасно, молодой человек был крайне настойчив. Предложение пришлось делать трижды, только тогда родители Екатерины уступили. Вскоре после свадьбы, в 1988 году, молодожены произвели на свет первую наследницу, в 2000-м — вторую. Своим дочерям — Анастасии и Александре — они стали примером и вдохновением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о перипетиях личной жизни композитора Игоря Крутого. Четыре года назад он узнал о внебрачном сыне. Сначала не верил, но вскоре признал родственную связь. Недавно музыкант показал внука, которого ему подарил внезапно появившийся наследник.

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