«Те редкие фото с утреца»: Решетова показала себя без макияжа и фильтров

Экс-возлюбленная Тимати поменяла взгляды на красоту. Еще недавно она говорила о желании избавиться от грудных имплантов, теперь не боится и запретных снимков «а-ля натюрель».

Модель Анастасия Решетова опубликовала фото, на которые не решаются многие девушки — утренние, без макияжа и даже незначительной ретуши. Несколько таких снимков из отпуска она разместила в личном блоге. Вокруг пальмы, за ними лазурный берег, на первом плане девушка с патчами на веках и чашкой кофе, в шелковой пижаме с «тигровым» принтом, невыспавшиеся глаза и слегка нахмуренные брови и немного самоиронии.

«Те редкие фото с утреца», — подписала кадр Решетова.

Новое увлечение модели естественностью вызывает зачастую недоумение публики. Звезда, между прочим, бывшая возлюбленная рэпера Тимура Юнусова (Тимати) и мать его сына, всегда выглядела как девушка с обложки. Она носила провокационные наряды, блистала пышными формами, ради которых не раз ложилась под нож пластического хирурга. Роковая брюнетка увеличивала грудь, меняла форму носа, удаляла так называемые комки Биша и добавляла объема губам с помощью филлеров.

На маммопластику Решетова решилась совсем юной, в 19 лет. В недавнем интервью известному блогеру призналась — после родов делала подтяжку, а теперь и вовсе жалеет об операции. Модель заявила, что с радостью избавилась бы от имплантов. После рождения второго ребенка, возможно, так и поступит. В последнее время Решетова заметно похудела, посетила косметолога, чтобы вернуть свои «родные» губы. Глядя на старые фото, она еще больше трудится, возвращается к своей натуральной красоте.

Анастасия Решетова больше не боится предстать перед публикой а натюрель. Источник фото: Instagram* / volkonskaya.reshetova

После расставания с Тимати модель нередко удивляла поклонников. Сначала внезапным разрывом — общему ребенку пары не было тогда и года, потом облачением в мусульманскую одежду и заявлением о принятии ислама. Поговаривали, что веру звезда сменила ради избранника, богача арабского происхождения. Недавно Решетова заявила, что прекратила отношения с таинственным бойфрендом, чтобы побыть в одиночестве и понять, кого на самом деле хочет видеть рядом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о преображении молодой супруги телеведущего Дмитрия Диброва. Родившая троих детей женщина была недовольна своей грудью и решила проблему с помощью пластического хирурга. Новый пятый размер с радостью показала поклонникам.

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