Кина не будет: Буланова не выйдет замуж за молодого бизнесмена

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Представитель Булановой Сергеев опроверг слухи о замужестве певицы с молодым бизнесменом

Кина не будет: Буланова не выйдет замуж за молодого бизнесмена

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Конкретную информацию знаменитая артистка сообщит из собственных уст.

Певица Татьяна Буланова не собирается выходить замуж за 34-летнего бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева, с которым сейчас встречается. Слухи о свадьбе опроверг представитель звезды Константин Сергеев.

Все началось с того, что близкая подруга исполнительницы Елена Королева опубликовала фото в закрытом аккаунте. На снимке сидела счастливая Буланова с кольцом на пальце, ее приятельница подписала кадр: «Моя подруга выходит замуж!». Это породило множество слухов вокруг вокалистки.

«Пост удален, это дезинформация. Никаких комментариев, мы не отвечаем за действия людей, которые не посоветовавшись выкладывают свои посты. Я могу вам сказать, что Татьяна Буланова на Луну улетела, например. Мы все опровергаем, нет никаких фактов», — сообщил представитель артистки Сергеев в беседе с KP.RU.

Публикация с радостной звездой 90-х действительно исчезла, однако многие поклонники успели увидеть кольцо и радостную подпись. Теперь фанаты не унимаются и всячески обсуждают личную жизнь певицы. К слову, Валерий Руднев младше избранницы на 19 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал заявление Булановой о суррогатном материнстве.

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