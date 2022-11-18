Опубликован список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии
По последним данным жертвами возгорания стали семь человек, пятеро из них — дети.
Фото: МЧС РФ по Республике Башкортостан
В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в результате пожара в частном доме в Башкирии. Всего жертвами возгорания стали семь человек, пятеро из которых — дети.
Погибшие дети:
- Николай А.
- Иван Л.
- Руслан А.
- Ян Л.
- Устанавливается.
Погибшие взрослые:
- Мурат А.
- Нина Л.
По данным Следственного комитета, отцу удалось спасти еще двоих детей. Однако затем он погиб.
Пожар вспыхнул в частном доме в деревне Матвеевка около 10 часов утра (03:27 мск). По предварительным данным, в результате возгорания погибли отец, мать и пятеро детей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места пожара в частном доме в Башкирии, где погибли семь человек.
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