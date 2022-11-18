Опубликован список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 15

По последним данным жертвами возгорания стали семь человек, пятеро из них — дети.

Опубликован список погибших при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: МЧС РФ по Республике Башкортостан

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В распоряжении 5-tv.ru оказался список погибших в результате пожара в частном доме в Башкирии. Всего жертвами возгорания стали семь человек, пятеро из которых — дети.

Погибшие дети:

  1. Николай А.
  2. Иван Л.
  3. Руслан А.
  4. Ян Л.
  5. Устанавливается.

Погибшие взрослые:

  1. Мурат А.
  2. Нина Л.

По данным Следственного комитета, отцу удалось спасти еще двоих детей. Однако затем он погиб.

Пожар вспыхнул в частном доме в деревне Матвеевка около 10 часов утра (03:27 мск). По предварительным данным, в результате возгорания погибли отец, мать и пятеро детей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Сейчас на месте трагедии работают правоохранители.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места пожара в частном доме в Башкирии, где погибли семь человек.

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