В Башкирии отец спас двоих детей из горящей квартиры ценой собственной жизни

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 48

По результатам осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз.

В Башкирии отец спас двоих детей из горящей квартиры ценой собственной жизни

Фото: МЧС РФ по Республике Башкортостан

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Двоих детей удалось спасти из огненной ловушки в Башкирии. Их спас отец ценой собственной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России. В момент возгорания в квартире были родители и семеро детей. Спасти удалось только двойняшек.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему», — говорится в сообщении СК в Telegram.

Трагедия произошла в деревне Матвеевка Стерлитамакского района Башкирии. На момент прибытия пожарных горела одна квартира по всей площади. В 05:19 по московскому времени пожар удалось локализовать на площади 56 квадратных метров.

К слову, накануне пожар произошел на московском рынке «Садовод». По предварительным данным, воспламенились контейнеры, дым распространился на два павильона по 50 квадратных метров. Посетители были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности пожара в Подольске.

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