Жаловалась на преследование: около метро Зюзино обнаружили мертвую женщину

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Оно находится на контроле прокуратуры.

В Москве около метро Зюзино обнаружено тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Погибшая обнаружена в непосредственной близости от места проживания.

«На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. На месте работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно 5-tv.ru, погибшую обнаружили прохожие. Сколько времени пролежало тело, неизвестно. По предварительным данным, женщине нанесли пять ножевых ранений. Ее сумка находилась на месте происшествия, что может говорить о том, что речь идет не об ограблении. Кроме того, по данным 5-tv.ru, незадолго до гибели женщина обращалась в полицию, говоря о том, что ее кто-то преследует.

И это не единственное преступление без очевидных мотивов, которое произошло осенью в Москве. В начале сентября застрелили гулявшую с собакой без поводка женщину. Супружеская пара гуляла с немецкой овчаркой. Муж и жена пошли по привычному маршруту и дошли до поля, где собаку спустили с поводка. Животное радостно бегало по полю, как вдруг на горизонте появился силуэт мужчины. Неизвестный закричал на хозяйку собаки и потребовал, чтобы питомца пристегнули. После словесной перепалки супруги решили вернуться домой. Дальше мужчина услышал хлопок, увидев лежащую жену с простреленной головой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какого криминального авторитета попытались убить в Новой Москве.