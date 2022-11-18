Глава Незалежной хотел казаться белым и пушистым, но его скелет не поместился в шкафу и вышел наружу.

Украинский президент Владимир Зеленский боится лишиться денег от Запада, поэтому возложил вину на Россию за случившееся в Польше. Об этом сообщил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун. По его мнению, теперь глава Незалежной «поставил на карту мировое доверие».

«Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов, он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украины поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности», — объяснил эксперт в эфире датского канала TV2.

В том числе Стаун призвал теперь внимательнее относиться к словам Зеленского, по крайней мере, пока не кончится расследование ракетного инцидента в польском селе Пшеводув. Специалист одобрил действия западных лидеров, которые не стали слепо верить украинскому президенту и начали сами во всем разбираться.

К слову, еще 15 ноября на территорию Польши упали военные ракеты. В результате происшествие погибло два фермера. Владимир Зеленский и польский президент Анджей Дуда в ту же секунду обвинили в этом Россию. Однако США не согласились с их мнением и отметили, что по предварительным данным ракеты вылетели из Украины.

Вскоре даже польский президент согласился с американской позицией, однако Зеленский продолжил доказывать, что ракеты принадлежат России. За это на Главу Незалежной полилось много критики. Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская телеведущая назвала его «грязным актером», который хочет начать Третью мировую войну.