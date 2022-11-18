«Работаем»: стало известно, почему Николай Валуев обратился в больницу

После сообщений о госпитализации российский спортсмен и политик вышел на связь.

В прессе появилась информация об ухудшении состояния боксера и депутата Николая Валуева. По некоторым данным, политик был госпитализирован в столичную больницу после жалоб на боли в ноге.

Представители Валуева в разговоре с 5-tv.ru отметили, что спортсмен не был госпитализирован.

«С Николаем Сергеевичем действительно все хорошо», — рассказал помощник депутата Павел.

«Все в порядке, завтра будет в Останкино комментировать бои», — добавила Светлана, помощница Валуева.

Позже и сам спортсмен опубликовал в личном Telegram-канале фото и обращение к подписчикам.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Все в порядке. Работаем», — написал боксер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным источников, Валуев действительно обращался в больницу из-за болей в ноге.