«Его и сгубило»: Газманов возмущен, что Гудков вышел за грань дозволенного

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 653

Родион Газманов раскритиковал комика Гудкова за пародию на песню «Я русский»

«Его и сгубило»: Газманов возмущен, что Гудков вышел за грань дозволенного

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Знаменитый шутник часто перегибает палку, за что получает волну критики как от публики, так и от коллег по цеху.

Певец Родион Газманов раскритиковал юмориста Александра Гудкова за пародию на песню SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский». Ранее шутник записал свой юмористический трек с названием «Я узкий». По мнению сына композитора Олега Газманова, это не самая удачная шутливая имитация со стороны комика.

«Гудков известен своими пародиями и креативными неоднозначными идеями, часто на грани. Проблема в том, что не всегда он эту грань чувствует, что, собственно, его и сгубило. Над некоторыми вещами смеяться нельзя, особенно сейчас», — объяснил он в беседе с изданием Газета.ру.

В том числе артист отметил, что хотел бы записать совместную композицию с SHAMAN. По его словам, 30-летний вокалист очень талантливый, яркий и интересный человек, который выбрал важную тематику в своих выступлениях.

«Думаю, дуэт мог бы получиться интересным. Но самое главное выбрать песню, которая подошла бы и мне, и ему», — признался Газманов-младший.

Как отметило издание, недавно Родион раскрыл подробности о совместном дуэте с певицей Юлией Началовой. Он отметил, что их сотрудничество планировалось только на одну песню, потому что отцы молодых артистов предложили спеть совместный трек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Родион Газманов признался в симпатии к новой спутнице.

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