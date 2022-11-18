«Добежал» до Тамбова: подозреваемый в убийстве женщины около метро Зюзино задержан

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 168

МВД: подозреваемый в убийстве женщины около метро Зюзино в Москве задержан в Тамбовской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Пресс-служба МВД РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Погибшая незадолго до трагедии обращалась в полицию с заявлением о преследовании.

В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, которое произошло в российской столице около метро Зюзино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Машина, в которой он находился, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД. В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву», — отметила Волк.

подозреваемый в убийствеподозреваемый в убийстве. Фото: Пресс-служба МВД РФ

Точное время убийства не установлено, пока неизвестно сколько тело пролежало на морозе. Однако убийце после преступления хватило времени, чтобы организовать побег и добраться до Тамбова. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Труп женщины утром 18 ноября нашли прохожие недалеко от ее места проживания на Севастопольском проспекте. На теле убитой были обнаружены следы насильственной смерти. По предварительным данным, гражданке нанесли пять ножевых ранений в область груди.

Сумка находилась рядом с телом женщины, что исключает вариант убийства с целью ограбления. Примечательно, что женщина незадолго до смерти обращалась в полицию с заявлением о преследовании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в начале сентября в Новой Москве застрелили женщину, которая гуляла с собакой без поводка.

-6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Последние новости

17:04
СК начал проверку после видео, на котором ребенок-инвалид ползет домой по лестнице
16:57
Депутату бундестага грозит исключение из партии за сравнение НАТО с СС
16:44
Буланова отказалась комментировать новости о романе с молодым бизнесменом
16:36
Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором «Комсомольской правды»
16:30
Заработавшая популярность на скандалах Собчак зарабатывает миллионы в России
16:22
Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции крупного газового хаба

Сейчас читают

Продюсер Максим Фадеев рассказал об инциденте, связанном с Белоруссией
«Свиной грипп» атакует: как распознать болезнь и как лечиться
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика