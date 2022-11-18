Актриса Дрожжина подала иск к тяжелобольной дочери Алексея Баталова

Судебная тяжба за наследство легендарного артиста длится уже два года. Дрожжину обвиняют в том, что она втерлась в доверие к пожилой супруге Баталова и его дочери.

Российская актриса Наталия Дрожжина, которая обвиняется в хищении имущества известного актера Алексея Баталова, подала иск в адрес его дочери Марии. Отметим, что девушка имеет физические ограничения по здоровью.

Сама Дрожжина оспаривает решение о регистрации прав на недвижимое имущество. Актриса пытается вернуть себе квартиру, которая еще принадлежит Баталову.

Судебная тяжба за наследство легендарного артиста длится уже два года. Наталию Дрожжину обвиняют в том, что она якобы втерлась в доверие к пожилой супруге Алексея Баталова и его дочери с целью заполучить имущество.

Пообещав вдове и наследнице актера защиту и поддержку, Наталья и ее муж, артист балета Михаил Цивин обзавелись от них доверенностью на распоряжение всеми деньгами семьи. Пара якобы течение двух лет сняла со счетов двадцать миллионов рублей. Для прикрытия финансовых махинаций они организовали даже фонд имени Алексея Баталова.

Сейчас Дрожжину и Цивина обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Они свою вину не признают.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Дорогомиловский суд Москвы признал недействительными документы о создании благотворительного фонда имени народного артиста СССР Алексея Баталова «Благор».