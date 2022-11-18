Путин наградил экипаж катера «Арарат» за героическое спасение жителей Херсона

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Военные, рискуя своей жизнью, в непогоду вывозили граждан Херсона.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Указом президента награжден экипаж катера «Арарат», который вывозил мирных граждан из Херсона.

«Известия» рассказывали об этом подвиге капитана и его команды, которые переправляли херсонцев с правого на левый берег Днепра. Изначально планировался только один рейс, но всех сразу забрать было нельзя.

И вот тогда экипаж, рискуя попасть под обстрел, ночью да еще и в тумане вернулся за оставшимися людьми. За мужество и самоотверженность орденами мужества награждены капитан катера Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк. Матрос Роман Уваров удостоен медали за спасение погибавших.

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