Путин наградил экипаж катера «Арарат» за героическое спасение жителей Херсона

Указом президента награжден экипаж катера «Арарат», который вывозил мирных граждан из Херсона.

«Известия» рассказывали об этом подвиге капитана и его команды, которые переправляли херсонцев с правого на левый берег Днепра. Изначально планировался только один рейс, но всех сразу забрать было нельзя.

И вот тогда экипаж, рискуя попасть под обстрел, ночью да еще и в тумане вернулся за оставшимися людьми. За мужество и самоотверженность орденами мужества награждены капитан катера Владимир Куценко и групповой механик Олег Березюк. Матрос Роман Уваров удостоен медали за спасение погибавших.