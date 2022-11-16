Военнослужащий батальона «Пятнашка» рассказал об ушедшем на сторону ВСУ сыне

В зоне спецоперации сейчас ведут бои под Авдеевкой добровольцы легендарного батальона «Пятнашка». Причем преимущественно с воздуха, с помощью беспилотников. Их позиции отделяют от противника какие-то 30-40 метров. Поэтому приходится быть в постоянной боевой готовности. Оборону держат крепко — убедился на передовой военкор «Известий» Станислав Григорьев.

В окрестностях Авдеевки солдаты противоборствующих армий ходят, задрав головы вверх. С небес может в любой момент прилететь граната. Очередной меткий бросок делает квадрокоптер народной милиции ДНР.

Врагов видно, как на ладони. Вот один получил ранение и отползает в сторону. Но его не стали добивать. Зато автомобиль ВСУ уничтожили без жалости.

Дуэли беспилотников идут днем и ночью. На позициях постоянно слушаем воздух. Если зажужжит — нужно буквально слиться с ландшафтом. Если тишина — можно выглянуть за бруствер.

«Увидеть противника можно вот в такую трубку разведчика. Для моего гражданского сознания в этой картинке нет ничего особенного. Но военный человек сразу различит на той стороне камеры, которые смотрят сюда, и может даже заметить какое-то движение», — показал устройство Станислав Григорьев.

Этот человек точно заметит — уже много лет в силовых структурах и не первый год на Донбассе. Говорит, что родные не сразу узнали, что он здесь.

«Дома никто не знал. Я на третий день сказал, что здесь. Дети сказали: „Папа, ты совсем уже…“. А сейчас гордятся. Правда, говорят, чтобы живой возвращался», — рассказал военнослужащий добровольческого батальона «Пятнашка» с позывным «Грек».

Остаться целым и невредимым здесь — непросто. Над головой постоянно что-то свистит и ухает. По словам командира с позывным «КАМАЗ», у врагов пересменка, и им нужно составить отчетность для командиров. Пострелять на камеру.

«Не то что план, у них перед командованием отчетность идет — видеофиксация. Им, может они и не хотят даже, но они это делают, потому что попадут — и под статьи, и под определенные санкции», — сообщил военнослужащий легендарного батальона.

С нашей стороны таких порядков нет. Бойцы добровольческих батальонов воюют не ради отчетности. Мотивация у каждого своя, твердая и четкая. Трагическую историю рассказал этот мужчина. В его семье раскол. Один из сыновей на той стороне. И это основная причина для того, чтобы продолжать борьбу.

«Он себя повел так. Видно, что его накачали до такой степени. Просто он в России вырос, можно сказать, родился. Но все равно такая ненависть в последнее время появилась к россиянам: и к родственникам, и ко всем на свете», — рассказал военнослужащий батальона «Пятнашка» по имени Егор.

Отец практически вычеркнул сына из своей жизни, а сын отца. Впрочем, немного подумав, Егор говорит, что готов простить парня, если тот вернется в семью. О том, что они могут встретиться на поле боя, Егор думать не хочет. Это было бы слишком жестоким ударом судьбы.