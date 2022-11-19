Момент взрыва газа попал на видео в жилом доме в Сахалине — есть погибший
| Происшествия Эксклюзив 55
В поселке Тымовское взорвался газ в одной их квартир пятиэтажки. Под завалами находятся люди.
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
При завалах после взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское в Сахалинской области обнаружен погибший житель. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Момент взрыва попал на опубликованное видео. Услышав громкий хлопок, окружающие бросились врассыпную.
Сейчас спасателями продолжается разбор завалов на месте обвала с пятого по первый этаж. По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, есть пострадавшие.
Ранее 5-tv.ru сообщал предварительную причину взрыва газа.
Читайте также
-7° 762 мм рт. ст.
86%
86%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
-0.02 62.45
-0.12
Нашли ошибку?