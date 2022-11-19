Момент взрыва газа попал на видео в жилом доме в Сахалине — есть погибший

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 55

В поселке Тымовское взорвался газ в одной их квартир пятиэтажки. Под завалами находятся люди.

Фото, видео: 5-tv.ru

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При завалах после взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское в Сахалинской области обнаружен погибший житель. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Момент взрыва попал на опубликованное видео. Услышав громкий хлопок, окружающие бросились врассыпную.

Сейчас спасателями продолжается разбор завалов на месте обвала с пятого по первый этаж. По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, есть пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал предварительную причину взрыва газа.

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Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

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