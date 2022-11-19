При завалах после взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Тымовское в Сахалинской области обнаружен погибший житель. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Момент взрыва попал на опубликованное видео. Услышав громкий хлопок, окружающие бросились врассыпную.

Сейчас спасателями продолжается разбор завалов на месте обвала с пятого по первый этаж. По данным губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, есть пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru сообщал предварительную причину взрыва газа.