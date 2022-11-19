Погиб один человек, девять пострадали при взрыве в доме в Сахалинской области

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 58

При взрыве в доме на Сахалине один человек погиб, а девять получили травмы

Погиб один человек, девять пострадали при взрыве в доме в Сахалинской области

Фото: 5-tv.ru

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По предварительной версии экстренных служб, все произошло из-за взрыва бытового газа.

Один человек погиб в результате взрыва в пятиэтажном доме в поселке Тымовское в Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«На смену заступают дополнительные бригады хирургов. На данный момент один погибший… Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», – сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

По данным экстренных служб, девять человек получили травмы. Обрушение случилось с пятого по первый этажи. Согласно предварительной версии, все произошло из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. 

ОБНОВЛЕНИЕ 07:05: Валерий Лимаренко сообщил об извлечении из-под завалов тел трех погибших.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом взрыва в многоэтажке. 

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