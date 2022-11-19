Погиб один человек, девять пострадали при взрыве в доме в Сахалинской области
При взрыве в доме на Сахалине один человек погиб, а девять получили травмы
Фото: 5-tv.ru
По предварительной версии экстренных служб, все произошло из-за взрыва бытового газа.
Один человек погиб в результате взрыва в пятиэтажном доме в поселке Тымовское в Сахалинской области. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
«На смену заступают дополнительные бригады хирургов. На данный момент один погибший… Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную. Работы по разбору завалов продолжаются», – сообщил чиновник в своем Telegram-канале.
По данным экстренных служб, девять человек получили травмы. Обрушение случилось с пятого по первый этажи. Согласно предварительной версии, все произошло из-за взрыва бытового газа в одной из квартир.
ОБНОВЛЕНИЕ 07:05: Валерий Лимаренко сообщил об извлечении из-под завалов тел трех погибших.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом взрыва в многоэтажке.
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