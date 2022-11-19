Драмы больше нет: дочь Любови Успенской о непростых отношениях с матерью

Ранее девушка рассказывала, что звездная родительница запирала ее дома и оскорбляла.

Певица и художница Татьяна Плаксина вышла на новый уровень взаимоотношений со своей звездной матерью Любовью Успенской. Теперь в семье царят совет да любовь. Об этом девушка накануне рассказала журналистам.

«У нас очень теплые отношения, очень доверительные. Мы с ней как подруги, можно сказать», — призналась Татьяна.

Она добавила, что сейчас вместе с Любовью Успенской они живут под одной крышей. Дело в том, что мама и дочь теперь и на одной творческой волне, дома у них кипит культурная жизнь.

«Мы сейчас живем вместе, у нас дома студия, все время творим, у нас такой тандем творческий», — поделилась Плаксина.

О том, что в семье Любови Успенской не все спокойно, стало известно в 2018 году. Тогда Татьяна Плаксина еще жила в США и однажды неудачно упала с велосипеда, получив травмы челюсти и лишившись нескольких зубов. После этого последовало долгое лечение — пластические операции, восстановление. Любовь Успенская не жалела никаких денег, чтобы дочь пошла на поправку.

Но потом началась череда скандалов — у Татьяны случилась депрессия. Как-то дочь знаменитости увидели на улицах Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии — девушка бродила по улицам и заглядывала в витрины, российские туристы успели запечатлеть это на камеры. А в 2020-м Татьяна вынесла сор из избы, рассказав на одном из центральных каналов РФ о том, что испытывала насилие со стороны звездной мамы. Любовь Успенская, по ее словам, запирала ее доме, угрожала и оскорбляла. Позже Татьяна забрала свои слова обратно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о конфликте в семье другой певицы — Маши Распутиной. Звезда потеряла контроль над своей 22-летней дочерью. Правда, в последнее время страсти между артиской и Марией поутихли. По крайней мере, на людях.