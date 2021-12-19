Распутина переселила дочь из дома в баню из-за драк с ней: «Никого не уважает»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 486

Певица пожаловалась, что перестала справляться с трудноуправляемой наследницей-скандалисткой.

Распутина переселила дочь из дома в баню из-за драк с ней: «Никого не уважает»

Фото: Instagram @_zakharova_m, @masharasputina_official

Маша Распутина рассказала о проблемах в отношениях с дочерью — 21-летней Марией. Певица сетует, что девушка выросла крайне избалованной и трудноуправляемой. Дошло до того, что она уже не стесняется драться с родной матерью. Из-за этого ее выселили из дома.

«Кто-то может быть в первом классе зрелым, а есть люди и в 30 лет — еще дети. У Маши заторможение немножко. Она — пацанка-бунтарка, которая все не воспринимает, никого не уважает. То есть у нее нет авторитета», — говорит о дочери Распутина.

В поведении дочери певица обвиняет ее увлеченность соцсетями. Все попытки ограничить пользование Марии телефоном оканчивались истериками. Ни к чему не привело и общение с психологом: девушка посетила несколько сеансов и наотрез отказалась ходить к нему дальше.

Распутина призналась, что долго терпела выходки дочери, но в какой-то момент не выдержала и подняла на нее руку. Неожиданно для себя певица получила отпор. По ее словам, единственный, кого девушка побаивается, — это отец.

После очередного скандала Виктор Захаров велел дочери собрать вещи и идти в баню — деревянный гостевой дом с сауной на территории их участка. Уже около года Мария живет там, причем ей нравится, так как теперь никто не мешает и не контролирует ее.

Однако в последнее время дочь пустилась во все тяжкие, говорит Распутина. Уже два месяца Мария не появляется дома, скитается по отелям в обществе сомнительной компании.

«Я на Машку возлагала все свои надежды. Это мой любимый обласканный ребенок-котенок, которого я так хотела. И вдруг вот такое равнодушие и беспредельное неуважение к нам», — посетовала певица.

Мария — младшая дочь Распутиной от предпринимателя Виктора Захарова. Также у певицы есть старшая дочь Лидия, рожденная в браке с продюсером Владимиром Ермаковым. К слову, с ней тоже все далеко не благополучно. Девушка жила в интернате и лечилась от психического заболевания.

Недавно Мария Захарова сделала сенсационное заявление, обвинив в сексуальных домогательствах своего брата по отцу Романа. Тот в ответ обрушился с критикой на Распутину, заявив, что она не смогла достойно воспитать дочь. По его словам, наследница знаменитости не училась нормально в школе и более того, сама предлагала услуги интимного характера партнерам отца по бизнесу. Роман также указал, что Распутина и его отец официально не расписаны, и назвал ее с дочерью приживалками, которых он может выгнать из родительского дома в любой момент.

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Сама певица ранее назвала дочь-скандалистку глупой девицей и заявила, что у нее проблемы с развитием — якобы она отстает на пять лет от сверстников. Так она объяснила выходки наследницы, которая начала сыпать громкими заявлениями о своей семье на популярных ток-шоу.

На днях стало известно, что Распутина устроила Марию на работу в компанию дизайнера Аники Керимовой, чтобы отвлечь девушку от скандалов. Дочь звезды начнет трудовой путь с должности менеджера по работе с VIP-клиентами, но в будущем, по оценке работодателя, вполне способна дорасти и до работы дизайнером.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Распутиной подал на развод после того, как она назвала его семью «сатанистами»

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