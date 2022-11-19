Какие Города воинской славы есть в России: познавательное видео

Совсем недавно, 16 ноября, президент России Владимир Путин сделал Мелитополь и Мариуполь «Городами воинской славы». Положение об условиях и порядке присвоения этого почетного звания было утверждено еще в 2006 году.

Согласно правилам, в «Городе воинской славы» устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания, а также проводятся различные мероприятия 23 февраля, 9 мая и в День города. Кроме того, властям городов были вручены Мечи Славы, а также выпущены почтовые марки и памятные монеты. Какие же города удостоены этого звания?

В 2007 году это звание получили Белгород, Курск, Орел, Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня, Елец.

В 2008 — Воронеж, Луга, Полярный, Ростов-на-Дону, Туапсе, Великие Луки, Великий Новгород, Дмитров.

В следующем году к ним присоединились Вязьма, Кронштадт, Наро-Фоминск, Псков, Козельск, Архангельск.

Позже в этот список вошли Волоколамск, Брянск, Нальчик, Выборг, Калач-на-Дону, Владивосток, Тихвин, Тверь, Анапа, Колпино, Старый Оскол, Ковров, Ломоносов, Петропавловск-Камчатский, Таганрог, Старая Русса, Грозный, Гатчина, Петрозаводск, Феодосия.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин сделал Мелитополь и Мариуполь городами воинской славы. Еще девять стали городами трудовой доблести.