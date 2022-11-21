Пельмени или наггетсы: как в школьных столовых Москвы изменилось меню

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Новое меню в школьных столовых составляли с учетом вкусов учеников

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru

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Чем отличается ассортимент блюд от прежнего? Могут ли дети сами выбирать завтраки и обеды?

С начала учебного года в школах Москвы действует обновленное меню, которое составляли вместе с детскими диетологами и родителями учеников. Учитывались также вкусы самих школьников.

В столичном департаменте образования рассказали, что входит в состав нового меню. Всего ученикам предлагают 11 вариантов первых блюд, среди них, например, суп с красной рыбой, борщ, солянка, минестроне.

Появились в школьных столовых также блюда, обожаемые детьми — наггетсы, пельмени, фишболы и митболы. Кстати, дети смогут решать сами, нужен ли им в чае сахар и лимон.

Всего в меню девять видов основных блюд и пять видов гарниров. Один обед обойдется в 168 рублей, для льготников — бесплатно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество жалоб на еду от учеников сократилось втрое.

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