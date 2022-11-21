В России за 2022 год появилось рекордное количество трасс

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Дорожная инфраструктура в России показала рекордное развитие в 2022 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

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В 2022 году состоялось открытие двух участков новой трассы М-12 Москва — Казань.

Уходящий 2022 год станет рекордным по объему отремонтированных дорог за всю историю России. Сообщается, что на начало ноября национальный проект «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 95%.

До конца года постоят и отремонтируют шесть тысяч дорожных объектов протяженностью 16,6 тысяч километров. 140 тысяч километров трасс намерены привести в нормативное состояние в течение пяти лет. Всего на эти цели власти страны зарезервировали 13 триллионов рублей.

В 2022 году состоялось открытие движения по двум участкам новой трассы М-12 Москва — Казань в Московской и Владимирской областях. К 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% дорог в городских агломерациях и не менее 50% региональных дорог, а к 2027 году — 85% дорог опорной сети.

На новых территориях будет отремонтировано 500 километров дорог и порядка 15 пролетных строений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходило открытие первого участка трассы М-12.

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