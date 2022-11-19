Евродепутат из Франции обвинил Зеленского во лжи и призвал его заткнуться
Французский политик Филиппо призвал Владимира Зеленского перестать просить деньги у ЕС
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Член Европарламента напомнил украинскому лидеру о его «безумной лжи».
Французский политик Флориан Филиппо возмутился, что страны ЕС обеднели из-за президента Украины Владимира Зеленского. Член Европарламента в своем Twitter призвал украинского лидера перестать просить деньги у Европы.
По словам Филиппо, средства имеют тенденцию заканчиваться, и страны Запада сейчас столкнулись именно с этой проблемой. Политик отметил, что на исходе находятся деньги не только для помощи Украине, но и для жизни европейцев.
«Только что Зеленский потребовал от стран ЕС „новые миллиарды“, чтобы „пережить зиму“! Он бредит! Мы совершенно не можем себе этого позволить, мы уже здесь нищенствуем!» — гневно написал Филиппо.
Член Европарламента также подчеркнул, что Зеленскому «лучше заткнуться» после его заявлений о ракете в Польше, которые оказались «безумной ложью».
Ранее французский политик заявил в своей социальной сети, что президент Незалежной может остаться без западных союзников из-за своего вранья. По его словам, Киеву будет «проще», если он возьмет на себя ответственность за произошедшее недалеко от украинской границы в Люблинском воеводстве. Тогда в результате падения ракет погибли двое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Владимир Зеленский намеренно отказался от эвакуации мирного населения Украины.
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