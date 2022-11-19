«Оголенный нерв»: Стоянов посоветовал не верить актерам в трудные времена

Звезда проекта «Вампиры средней полосы» объяснил психологию артистов.

Звезда сериала «Вампиры средней полосы» Юрий Стоянов назвал артистов не лучшими советчиками в трудные времена и призвал руководствоваться холодным рассудком. Своим мнением актер поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Юрий Стоянов пояснил, что у актера своя, особенная картина мира. Представители этой профессии по-своему воспринимают мир, как люди тонкой душевной организации.

«Вообще я бы здесь на артистов не ориентировался, я вам объясню почему: все время вся система воспитания актера построена на том, что он все воспринимает через себя. Это такой оголенный нерв. Он очень обостренный, он воспринимает многие вещи гипертрофированно, с очень большим плюсом. Очень пропускает это через себя. Любая боль становится твоей болью, потому этот путь опасный», — подчеркнул знаменитость.

Потому в непростое время артист и понимает происходящее сердцем, а не головой. А в текущих обстоятельствах нужна трезвость, рациональность, ясность. Это позволяет правильно интерпретировать события.

«Артист оперирует не к мыслям, а чувствам, ни к голове, а сердцу. А сердце — не всегда верный указчик. Я бы здесь ориентировался на холодный рассудок. Артисты в трудные времена — не советчики», — пояснил собеседник.

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