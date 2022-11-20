🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 ноября, убывающая Луна в Весах. Дайте себе отдышаться, проведите время с близкими и займитесь своим физическим и душевным здоровьем.

♈ Овен

Звезды рекомендуют вам снять мантию-невидимку и показать себя настоящего. Вы слишком долго подавляли в себе желание быть самим собой, так что сегодня стоит начать. Отдохните как следует и погрузитесь в пучину покоя и умиротворения.

Космический совет: пора сбрасывать маски.

♉ Телец

Представьте, что все сложности — это лишь игра, и вы непременно выйдете победителем. Однажды вам доводилось решать непростые задачи, так что ответ лежит на поверхности. Поддайтесь своей интуиции и доверяйте сердцу.

Космический совет: интуиция вас не обманывает.

♊ Близнецы

Прежде чем что-либо получить, необходимо от чего-то отказаться. Вселенная просит обратить внимание на свое здоровье, которым вы жертвуете ради достижения своих целей. Стоит ли эта игра свеч? Большой вопрос.

Космический совет: не жертвуйте своим здоровьем ради карьеры.

♋ Рак

Гораздо приятнее путь, чем конечная остановка, верно? Звезды наблюдают за вами так пристально, что давно знают, как вы стараетесь. Это видят и окружающие. Но не упускайте самое важное, гоняясь за посредственными вещами.

Космический совет: важен только путь.

♌ Лев

Если вы думали о том, чтобы похулиганить, то сейчас самое время сделать это. Это выходные, чтобы сделать сотню селфи с лучшими друзьями, устроить сцену только потому, что вы этого хотите, и вернуться домой с самой гигантской улыбкой на лице.

Космический совет: повеселитесь как следует.

♍ Дева

Звезды рекомендуют приводить сознание в порядок с помощью медитации или других практик, которые привносят равновесие. Если концентрации не хватает, то заведите дневник или разберите все вопросы с квалифицированным психологом.

Космический совет: нужно навести порядок в голове.

♎ Весы

Не руководствуйтесь логикой, сегодня стоит делать выбор сердцем. Важные встречи, крупные покупки и вообще все дела лучше отложить на следующую неделю. А сегодня рекомендуется дать себе паузу.

Космический совет: дайте себе паузу и выдохните.

♏ Скорпион

Не закрывайтесь от тех, кто пытается вам помочь и дать необходимую поддержку. Положите голову на плечо, которому вы доверяете, и начните делегировать обязанности, не взваливая все на свой горб.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи окружающих.

♐ Стрелец

Вы большой молодец, правда. Звезды гордятся тем, как вы себя показали на этой неделе, поэтому стоит заслуженно отметить все это дело и отдохнуть душой.

Космический совет: отдохните душой.

♑ Козерог

Старые ключи не открывают новых дверей. Так что, если вы чувствуете, что в каком-то смысле застряли, подумайте о том, чтобы изменить тактику как в личном, так и в профессиональном плане. Если заблудитесь, то спросите совета у мудрых и опытных.

Космический совет: старые ключи не открывают новых дверей.

♒ Водолей

Бывают моменты, когда ничего не имеет смысла. Нас переполняет желание двигаться, но мы не знаем, как вырваться из колеи, в которой мы оказались. Сегодня важно помнить, что ваш катализатор роста — ваши знания.

Космический совет: ваша сила — ваши знания.

♊ Рыбы

Вы крепко связаны с близкими людьми и не стоит пренебрегать ими. Вселенная просит, чтобы сегодня вы уделили им внимание, сделали сюрприз. Ведь порой отдавать приятнее, чем получать, верно?

Космический совет: уделите внимание своим любимым.

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