На заседании западных спонсоров Украины заявили о бессрочной поддержке Киева

Запад делает ставку на то, что киевские формирования продолжат сопротивление как минимум до весны. Во всяком случае, это показал седьмой «Рамштайн» — встреча украинских военных спонсоров во главе с США.

Там объявили, что Канада передаст зимней амуниции на 500 миллионов долларов, причем Оттава выпускает пятилетние военные облигации, как раз на эту сумму. То есть, залезает в долги ради Украины. Это хороший знак, значит, деньги кончаются.

Швеция пообещала пакет помощи на 287 миллионов долларов, в том числе системы ПВО. Испания — тоже ПВО, Германия — ПВО, артиллерию и боеприпасы. Греция — снаряды. Еще Польша по мелочи. Патроны как мантру повторяют: мы будем помогать Украине «столько, сколько потребуется».

«Мы, Соединенные Штаты, будем поддерживать Украину всеми средствами для обороны столько, сколько потребуется», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

За 12 минут пресс-конференции они семь раз сказали «столько, сколько потребуется». Чтобы даже и тени сомнения не возникло, будто Вашингтон готов слить киевскую камарилью, эту группу интриганов, которая чуть под третью мировую НАТО не подвели. Ведь на прошлой неделе тот же генерал Милли говорил, что Зеленскому пора искать мира, ловить момент. А в прессе обсуждают некую «формулу Салливана», советника президента Байдена, с которой он хочет начать диалог Москвы и Киева.

В Москве на все эти брожения реагируют одинаково: наши цели неизменны. А как их достигнуть, на поле боя или за столом переговоров — непринципиально, но пока в Кремле не видят условий для подобного диалога.

Россия тоже готова к конфликту «в долгую», и речь идет не только о вооруженном противостоянии, но скорее об экономическом и технологическом.