Два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета в Японии

В городе Бандо на востоке Японии потерпел крушение сверхлегкий самолет. Как сообщил телеканал NHK, в результате происшествия погибли два человека.

По информации одного из диспетчеров, самолет рухнул практически сразу после вылета. На месте крушения работают спасатели и полиция. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее, 15 ноября, в американском штате Висконсин аварийную посадку совершил двухмоторный турбовинтовой самолет, который перевозил собак из Нового Орлеана в приюты. На борту самолета были 3 человека и животные, которые в результате падения получили травмы.

В этом же месяце в США произошла еще одна авиакатастрофа — во время авиашоу в воздухе столкнулись бомбардировщик и истребитель времен Второй мировой войны. В результате удара оба самолета разлетелись на части, погибли шесть человек.

В октябре самолет с пожарными врезался в склон действующего вулкана Этна. Двое спасателей, которые находились на борту самолета, в результате столкновения погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при падении самолета в Танзании погибли три человека.