«Сумасшедший концерт в Петербурге»: выступление Лолиты закончилось вызовом ОМОН

Неприятный инцидент не испортил «сказочный» день знаменитости, ведь на ее концерт приехал самый желанный зритель.

Выступление певицы Лолиты Милявской в Санкт-Петербурге закончилось вызовом сотрудников ОМОН. Организаторы концерта обратились в правоохранительные органы чтобы успокоить поклонников в буфете.

«Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта», — объяснила Лолита в своем Telegram-канале.

По ее словам, «сумасшедший концерт в Петербурге» прошел «сказочно». День певицы не смог испортить даже неприятный инцидент со зрителями, потому что на выступлении был ее «любимый парень». Он приехал ради Милявской из Москвы, однако сразу после мероприятия был вынужден вернуться обратно из-за дел.

Артистка была замужем пять раз. Впервые она расписалась в 1984 году со своим однокурсником Александром Беляевым. Спустя три года брака пара распалась, а певица тут же вышла замуж за Виталия Милявского. Его фамилию Лолита носит по сей день.

После браков с телеведущим Александром Цекало и предпринимателем Александром Зарубиным, звезда шоу-бизнеса отправилась под венец в 2010 году. Ее крайним избранником стал фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Экс-супруг младше исполнительницы на 12 лет. Развелись Лолита и Дмитрий в 2020 году.

59-летняя артистка отмечала, что сейчас предпочитает «флер отношений» и ценит романтику. Она призналась, что ощущает себя неловко, когда мужчина начинает серьезно вкладываться в нее. Женщина сразу же чувствует себя обязанной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита высказалась об отношении к Зеленскому.