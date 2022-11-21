Норма или патология: может ли девочка родиться без девственной плевы

Гимен или девственная плева — орган, который развивается еще внутриутробно. Но интернет кишит рассказами о его отсутствии. Может ли такое быть?

У некоторых девочек во время внутриутробного развития может не появиться девственной плевы, заявила врач-гинеколог Юлия Сехниашвили. О причинах этого, считается ли отсутствие ее нормой или отклонением и возможных дальнейших проблемах для женского организма специалист рассказала в беседе с dni.ru.

Девственная плева — орган, который зарождается еще во время беременности мамы. Его еще называют гименом. Он защищает женские половые органы от инфекций, бактерий и микробов. Случаи отсутствия органа, по словам врача, нередки. Но являются врожденной патологией.

Одной из причин отсутствия девственной плевы является кислородное голодание, радиация или интоксикация плода. Порой патология возникает из-за гормональных нарушений или генетических особенностей.

Отсутствие органа провоцирует проникновение микроорганизмов, что в последствие повышает риск развития инфекционных заболеваний. Но вместе с тем диагностирование не является показанием для операции. Как отметила гинеколог, при отсутствии девственной плевы отток менструальной крови не нарушается.

Однако если у таких девочек выявляют кольпит, цервицит, эндометрит, то специалист может назначить медикаментозную терапию.

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