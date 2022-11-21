Эпилептолог назвал тех, кто чаще всего сталкивается с паническими атаками

От болезни страдают до 5% населения. Разовая паническая атака не угрожает здоровью, однако если они становятся привычным способом реагирования, стоит обратиться к врачу.

Представительницы прекрасного пола в разы больше страдают от панических атак нежели мужчины, заявила врач-эпилептолог и психиатр Татьяна Казенных в беседе с изданием Газета.ру. Чаще всего от болезни страдают молодые девушки, неприятный эффект стресса настигает их в возрасте от 25 до 28 лет.

«Вклад в заболевание вносят различные факторы. Предрасполагающие — это наша генетика, конституция. Провоцирующие и ускоряющие развитие заболевания — это и эмоциональные потрясения», — объяснила специалист.

А также гормональные перестройки, менструальный цикл у женщин, метеофакторы, чрезмерные физические нагрузки, злоупотребление алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами. И не меньше вреда наносит то или иное поведение, к примеру, бегство от какой-либо проблемы.

Если паническая атака настигла человека лишь раз, то это не повод беспокоиться о здоровье. Но если она появляется часто, стоит обратиться к специалисту, заключила Казенных.

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