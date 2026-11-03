«Грипп непростой»: Попова предупредила россиян об опасности

Россиян призвали сделать прививку от свиного гриппа

Около 5% всех выявленных в России вирусов приходится на свиной грипп. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, этот вариант инфекции не циркулировал в стране в предыдущие годы и не использовался при производстве вакцин, поэтому россияне оказались недостаточно защищены от него.

«Почти 5% всех вирусов, которые мы регистрируем, — это вирусы гриппа А (H1N1). И это подтверждает наш прогноз, что грипп будет. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться», — заявила Попова в комментарии в соцсетях «Юнашев Live».

Речь идет о вирусе гриппа A(H1N1), который получил название «свиной» после вспышки заболевания среди свиней и последующего распространения среди людей. В 2009 году этот возбудитель стал причиной масштабной пандемии: инфекция распространилась по всему миру, затронув миллионы человек. Впоследствии вирус продолжил циркулировать среди населения и стал одним из сезонных вариантов гриппа.

Несмотря на название, основным источником заражения для человека выступают другие инфицированные люди, а не животные. Вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем: при разговоре, кашле и чихании. Заразиться можно также при контакте с поверхностями, на которых остались вирусные частицы, если после этого прикоснуться к слизистым оболочкам носа, рта или глаз.

Симптомы свиного гриппа

Особенность гриппа A(H1N1) заключается в том, что он вызывает острое заболевание с быстрым развитием симптомов. В отличие от обычной простуды, которая нередко начинается постепенно, грипп может буквально за несколько часов уложить человека в постель.

Среди наиболее распространенных признаков инфекции — резкое повышение температуры тела, озноб, сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах, выраженная слабость и повышенная утомляемость. Также у заболевших может появиться сухой кашель, боль и першение в горле, заложенность носа и насморк.

В некоторых случаях инфекция сопровождается нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта. У пациентов наблюдаются тошнота, рвота и диарея.

Заболевание особенно опасно возможными осложнениями. Вирус способен поражать дыхательную систему и провоцировать развитие вирусной или бактериальной пневмонии. Кроме того, на фоне инфекции могут обостряться хронические заболевания, в том числе патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В группе риска находятся дети, пожилые люди и беременные женщины.

Как защититься от инфекции

Одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Прививка помогает иммунной системе заранее распознать возбудителя и подготовиться к встрече с ним. При этом ни одна вакцина не гарантирует абсолютную защиту от заражения, однако существенно снижает вероятность тяжелого заболевания и опасных осложнений.

Важно учитывать, что вирусы гриппа постоянно меняются, поэтому состав вакцин регулярно обновляют с учетом прогнозируемых вариантов возбудителей. Именно этим объясняется необходимость ежегодной вакцинации. Перенесенная инфекция также не обеспечивает универсальной защиты от всех разновидностей гриппа.

Дополнительно специалисты рекомендуют соблюдать простые меры профилактики: регулярно мыть руки, проветривать помещения, избегать тесных контактов с заболевшими и не посещать общественные места при появлении симптомов респираторной инфекции.

Ранее в России зафиксировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за 42-ю неделю года. К этому времени прививки от гриппа сделали более 25,7 миллиона человек. Специалисты подчеркивали важность вакцинации на фоне сезонного роста заболеваемости.

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